Суд защитил права орловцев с тяжелыми заболеваниями

В пользу пациентов взысканы компенсации морального вреда.

Орловский районный суд рассмотрел очередные гражданские дела, инициированные по искам местного прокурора в интересах жителей, которые не получили вовремя положенных им по закону льготных лекарств. Как и в большинстве других подобных случаев, иски были предъявлены департаменту здравоохранения Орловской области. Прокурор просил суд о взыскании с департамента компенсации морального вреда в пользу пациентов.

«Прокурор ссылался на то, что жителям Орловского района, страдающим различными заболеваниями, жизненно важные лекарственные препараты по выписанным рецептам врача бесплатно не предоставлялись, в связи с чем они приобретали их за свой счет, – сообщили в пресс-службе Орловского районного суда. – С учетом всех обстоятельств дела, суд требования прокурора удовлетворил полностью, взыскав с департамента здравоохранения Орловской области в пользу каждого местного жителя компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей».

Решения суда еще не вступили в законную силу, то есть чиновники облздрава имеют право и возможность обжаловать их в апелляционном порядке. И они нередко пользуются таким правом, хотя для пациентов, которые остаются без лекарств, важен каждый день, а то и каждый час. Напомним, на прошедшем в сентябре этого года ведомственной коллегии прокурор Орловской области Алексей Тимошин подчеркнул: от всех задействованных в этом вопросе уполномоченных органов требуется кардинальный пересмотр подходов к организации работы.

«Прокурор области особо акцентировал внимание уполномоченных органов власти и прокуроров на необходимости обеспечения безусловного исполнения социальных гарантий, чтобы льготная категория граждан, в том числе дети, своевременно получали то, что им положено по закону и жизненно необходимо, – сообщала по этому поводу пресс-служба прокуратуры региона. – По итогам заседания коллегии прокуратуры области выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в данной сфере».

