Орловцам вычли из налогов 13 миллиардов рублей

Общая сумма налоговых вычетов увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Управление ФНС России по Орловской области подвело текущие итоги декларационной кампании 2025 года и обнародовало некоторые предварительные данные. В частности, в ведомстве отметили, что общая сумма налоговых вычетов, предоставленных налогоплательщикам региона, по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 58,4 миллиона рублей и составила около 13 миллиардов рублей.

Так, за девять месяцев текущего года только физические лица, то есть простые граждане, подали налоговикам в упрощенном бездекларационном порядке почти 5,8 тысячи заявлений о получении налоговых вычетов, общая сумма таких вычетов для физлиц превысила 2 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом количество таких заявлений выросло на 2,2 тысячи единиц. То есть простые орловцы активно используют относительно новый механизм упрощенного порядка подачи заявлений. А общая сумма заявленных вычетов в упрощенном порядке выросла на 136,6 процента, или на 0,5 миллиарда рублей.

«Обязательным условием для получения вычета в упрощенном порядке является подключение к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в который налоговый орган направляет предзаполненное заявление на получение налогового вычета, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Налогоплательщик должен его только подписать и отправить обратно. До появления предзаполненного заявления не требуется осуществлять каких-либо действий».

Однако прежде чем совершать указанные действия, налогоплательщику надо обратиться к своему налоговому агенту, в роли которого, в зависимости от ситуации, могут выступать банки, медицинские, образовательные или физкультурные организации, с которыми был заключен договор на оказание услуг. Подсказали в налоговой службе и другой вариант получения вычета. В этом случае надо подать в налоговый орган декларацию о доходах, заполненную по форме 3-НДФЛ.

«Так, за отчетный период в Управление ФНС России по Орловской области поступило более 50 тысяч деклараций с заявленным к возврату налоговым вычетом, – добавили в пресс-службе УФНС. – Стоит отметить, что орловские налоговики значительно сократили средний срок проведения камеральной налоговой проверки деклараций по форме 3-НДФЛ до восьми дней вместо установленного законом срока в три месяца, а также срок проверки заявлений в упрощенном порядке – до двух дней вместо одного месяца».

ИА «Орелград»