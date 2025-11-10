Во Мценске не смогли объективно оценить помощь малому бизнесу

Муниципальные преференции оценила городская КСП.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела проверку предоставления муниципального имущества с целью оказания поддержки так называемым субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Объектом контрольного мероприятия стало городское управление по муниципальному имуществу, проверяемый период охватил 2022-2024 годы. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает оказание имущественной поддержки МСП органами местного самоуправления.

Власти на местах имеют право передавать малому и среднему бизнесу во владение или в пользование муниципальное имущество, в том числе земельные участки. Но при условии, что переданное имущество будет использоваться по целевому назначению. Во Мценске такое право реализуется посредством муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства». Аудиторы выяснили, что сама программа содержит не совсем корректную формулировку.

В частности, одним из ее главных целевых показателей является «количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества для предоставления во владение и (или) использование субъектам малого предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан». Но КСП обращает внимание на то, что самозанятые здесь – лишние. Исходя из буквального толкования положений федерального закона, самозанятый гражданин не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, указанный целевой показатель, по мнению Контрольно-счетной палаты города Мценска, «не дает объективной оценки помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, например, таких как количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку; площадь муниципального имущества, приобретенного субъектами«Промцеолит», малого и среднего предпринимательства с использованием преимущественного права».

Указали аудиторы и на то, что управлением по муниципальному имуществу описанный целевой показатель муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске» в течение проверенного периода не выполнялся на все 100 процентов. Так, в 2022 году он был исполнен на 94,4 процента, в 2023 году –на 89,5 процента, в 2024 году – на 76,2 процента. «Данные целевой показатель ежегодно снижается», – подчеркнули в КСП.

