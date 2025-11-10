Орловщина отправила в Донецк ещё 20 тонн воды

Об этом рассказали в орловском отделении «Народного фронта».

Уже завтра груз прибудет в пункт назначения. Как уточнили в ОНФ, вода предназначается не только для военнослужащих, но и для мирного населения.

Груз формировали многосторонними усилиями. Тару предоставили в городе Обнинске. Разлить воду по бутылкам помогли на одном из предприятий. В погрузке участвовали орловские школьники.

В отделении «Народного фронта» указали, что за последние три месяца в зону СВО было передано 100 литров воды, а с начала специальной военной операции — около 800 тысяч.

ИА «Орелград»