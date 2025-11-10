Орловщина оказалась регионом с высокой зарплатной бедностью

10.11.2025 | 16:13 Новости, Экономика

46,8% работающих получают зарплату ниже 45 тысяч рублей в месяц.

Фото: ИА «Орелград»

Это следует из данных нового исследования, проведённого «РИА Рейтинг» и опубликованного РИА Новости. За основу взяли официальные данные с сентября 2024-го по август текущего годов.

Экспертов интересовала разница в зарплатах работающего населения в регионах России. Орловская область оказалась в хвосте списка (75 место из 85). В ЦФО худший результат показала только Ивановская область.

По мнению специалистов, диапазон типичных зарплат на Орловщине составляет от 34 до 68 тысяч рублей. При этом больше 200 тысяч в месяц получают только 1,1% работающих. Менее 45 тысяч — 46,8%.

Лидерами по стране стали Чукотский АО, Москва и Ямало-Ненецкий АО. На последних строчках — Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU