На Орловщине подрядчика обязали отремонтировать волейбольную площадку

Не так давно построенный объект уже обветшал.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление администрации Покровского района к столичному обществу с ограниченной ответственностью «Новые архитектурные технологии», Чиновники просили суд обязать коммерсантов выполнить ремонт в рамках гарантийных обязательств. Как следует из материалов дела, 31 октября 2022 года стороны заключили муниципальный контракт на устройство универсальной спортивной площадки.

Место под ее размещение отвели на улице Лесной в поселке городского типа Покровское. Цена контракта составила 9,653 миллиона рублей. Завершить работы подрядчик должен был в срок по 1 июля 2023 года включительно. Контрактом было предусмотрено, что работы считаются выполненными со дня подписания акта об их приемке. А гарантийный срок, предоставленный подрядчиком, составлял 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ. Причем гарантия была дана на весь объем выполненных работ.

В рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчик обещал за свой счет устранять недостатки. Работы по благоустройству универсальной спортивной площадки были выполнены и приняты заказчиком летом 2023 года. Как указали в иске чиновники, в июне 2025 года было проведено обследование спортивной площадки. Комиссия установила, что на волейбольной площадке «имеется разрушение верхнего слоя резинового покрытия до 100 квадратных метров, а в центре площадки произошло полное разрушение покрытия».

Администрация Покровского района направила подрядчику претензию с просьбой в течение семи календарных дней с момента ее получения устранить выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств. Но столичная фирма требование не выполнила. Изучив обстоятельства спора, суд решил исковые требования удовлетворить. Он обязал подрядчика в срок до 15 мая 2026 года устранить все выявленные дефекты, а именно восстановить целостность верхнего слоя резинового покрытия волейбольной площадки.

ИА «Орелград»