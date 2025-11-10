Мценское кино крупно задолжало за аренду

Суд обязал компанию погасить накопившийся долг.

Муниципальное бюджетное учреждение «Мценский Дворец культуры» предъявило иск обществу с ограниченной ответственностью «Мценск-кино» о взыскании задолженности по арендной плате и начисленной за просрочку исполнения обязательств пени. В судебном заседании ответчик исковые требования не признал, поскольку, по его версии, по специальному соглашению ему была предоставлена рассрочка для погашения задолженности.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее. Еще в 2013 году между МБУ «Мценский Дворец культуры» и ООО «Мценск-Кино» был заключен договор аренды муниципального имущества для организации работы 3D-кинотеатра с кино-кафе и развлекательным центром. В аренду перевались нежилые помещения общей площадью 643,3 квадратных метра. Договор был заключен сроком на 10 лет. Арендная плата была установлена в размере 42,2 тысячи рублей.

При этом договор предусматривал ежегодное увеличение арендной платы путем умножения ее на индекс инфляции, утвержденный территориальным органом Федеральной службы государственной статистики. Кроме того, по условиям договора на арендатора была возложена обязанность по оплате коммунальных платежей за помещения. Как следует из объяснений истца, ответчик периодически нарушал сроки внесения арендной платы.

И стороны действительно договаривались о рассрочке просроченных платежей, подписывая дополнительные соглашения к договору аренды. Последнее такое соглашение было подписано прошлым летом. Арендатор вносил в счет погашения долга определенные суммы. Одновременно истец указал, что в связи с истечением срока действия договора от 2013 года в 2024 году был проведен аукцион на право заключения нового договора аренды муниципального имущества.

И он вновь был заключен с компанией «Мценск-Кино», на 10 лет, но уже на часть того же объекта площадью 397,8 квадратных метров. Все платежи по нему вносятся ответчиком надлежащим образом, задолженности по договору нет, было подчеркнуто в иске. Но там же сказано о том, что задолженность по предыдущему договору полностью так и не уплачена. А направленные должнику претензии исполнены не были. Арбитражный суд, рассмотревший это дело, иск удовлетворил и постановил взыскать с арендатора в пользу Дворца культуры задолженность по арендной плате и возмещению коммунальных услуг в размере 874,5 тысячи рублей.

