В Орловской области горят элеваторы

10.11.2025 | 10:46 Новости, Происшествия

За последние несколько дней зафиксировано два таких случая.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

Об этом рассказали в Управлении МЧС по нашему региону.

Первый случай произошёл в Ливнах в ночь на 9 ноября. Около трёх часов стало известно, что горит сушилка элеватора. Что интересно, ЧП произошло на Элеваторной улице.

На месте пожара работали 12 сотрудников МЧС на четырёх единицах техники. В итоге огонь успел распространиться примерно на 50 квадратных метров.

Сегодня ночью около часа в службу спасения поступило сообщение о возгорании сушилки элеватора в Залегощенском районе. Пожар случился в деревне Алешня.

На месте работали девять сотрудников МЧС на трёх единицах техники. В результате пожара сушилка оказалась закопчена на площади 100 квадратных метров.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Точные причины ЧП определяют специалисты.

Всего за выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 21 раз. Восемь случаев пришлись именно на ликвидацию возгораний.

