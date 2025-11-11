Какие задачи бизнес чаще всего поручает бухгалтеру в 2025 году?

В 2025 году спрос малого и среднего бизнеса на бухгалтерские сервисы вырос на 60%. В числе главных причин переход на автоматизированные решения и аутсорсинг на фоне изменений в налоговом регулировании и ужесточения требований к учету. Проанализировав свыше двенадцати тысяч запросов к специалистам цифровой бухгалтерии ВТБ для бизнеса, выявили несколько самых частых тематик (на них приходится 60% всех обращений).

Настройка приема платежей по QR‑коду.

Хотя это не входит в классический круг обязанностей бухгалтера, бизнес регулярно привлекает специалистов к настройке платежных решений, интеграции с кассой, корректному отражению операций в учете.

«Бухгалтерский ликбез» для новичков.

Запросы на базовое обучение также в ТОПе. Это работа с календарем отчетности, основы ведения бизнеса, использование личного кабинета ИП на сайте ФНС.

Трудовые права.

Интересы бизнеса охватывают весь спектр кадровых вопросов, включая базовые нормы трудового законодательства, экономику найма, расчет налогов, сроки сдачи кадровой отчетности.

Изменения в законодательстве и проактивное информирование.

Предприниматели активно уточняют нюансы новых правил (прежде всего — по НДС). Бизнес хочет также заранее знать, какие налоги и взносы предстоит уплатить, какую отчетность сдать в контролирующие органы.

Наибольшее число обращений приходится на апрель–июнь — период интенсивной налоговой отчетности.

По словам руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса ВТБ Спартака Солонина, сегодня бухгалтер — уже не просто исполнитель, а стратегический партнер бизнеса. От него ожидают широких знаний за пределами классического учета, умения просто объяснять сложное, готовности расширять зону ответственности. Приветствуются навыки консультирования и помощи в цифровизации процессов, в том числе банковских операций.

