Завтра в Орле простятся с бойцом «Эспаньолы»

Антон Гаврин скончался 31 октября в зоне СВО.

С 2015-го года Гаврин участвовал в вооружённой защите Луганской Народной Республики. Он закончил эту деятельность в статусе подполковника Народной милиции ЛНР. Мужчина вышел на пенсию в звании майора МВД.

Затем Антон Гаврин добровольно присоединился к 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола», выполнявшей сложные задачи на СВО.

Как сообщают «Орловские новости», церемония прощания пройдёт завтра в 12:00 в зале МУП «Ритуально-обрядовых услуг» (на Наугорском шоссе, 27-А).

ИА «Орелград»