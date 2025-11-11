Завтра в Орле простятся с бойцом «Эспаньолы»

11.11.2025 | 11:50 Новости, СВО

Антон Гаврин скончался 31 октября в зоне СВО.

Фото: t.me/s/spainrus

С 2015-го года Гаврин участвовал в вооружённой защите Луганской Народной Республики. Он закончил эту деятельность в статусе подполковника Народной милиции ЛНР. Мужчина вышел на пенсию в звании майора МВД.

Затем Антон Гаврин добровольно присоединился к 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола», выполнявшей сложные задачи на СВО.

Как сообщают «Орловские новости», церемония прощания пройдёт завтра в 12:00 в зале МУП «Ритуально-обрядовых услуг» (на Наугорском шоссе, 27-А).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU