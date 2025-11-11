Студенты провели акцию против фашизма

Акция прошла в Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.

Студенты Карачевского филиала Орловского государственного университета имени Тургенева провели акцию в Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Тем самым они напомнили обществу о важности толерантности, уважения и единства. Никто не может оставаться равнодушным к проявлениям ненависти, дискриминации и нетерпимости, которые, к сожалению, до сих пор существуют в нашем мире, подчеркнули в ОГУ имени Тургенева.

«Наша акция – это не просто символический жест, – заявили студенты. – Это призыв к каждому из нас задуматься о том, какой мир мы хотим видеть. Мы хотим видеть мир, где нет места ненависти, где каждый человек чувствует себя в безопасности и имеет равные возможности. Мы верим, что молодое поколение способно изменить мир к лучшему. Мы готовы строить будущее, основанное на принципах справедливости, равенства и гуманизма».

Напомним, что Орловская область официально взял курс на противодействие нацизму и фашизму, поскольку борьба с ними включена в стратегию национальной политики региона. Дополнительные пункты недавно были внесены в этот стратегический документ в соответствии с указом губернатора. Причем количество стоящих перед регионом задач выросло на несколько десятков. Это неудивительно, так как в базовом варианте стратегия национальной политики была утверждена еще в 2014 году, и с тех пор многое поменялось, в том числе на геополитической арене.

С учетом враждебных действий Украины и стоящего за ее спиной коллективного Запада обновленная стратегия Орловской области теперь предусматривает реализацию мер, направленных на противодействие любым проявлениям неонацизма, современных форм расизма, национализма, ксенофобии, русофобии. Также стратегия призывает противостоять попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В сфере развития международного сотрудничества Орловской области предусмотрено содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношения к ней как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение национально-культурных потребностей граждан. Документ предусматривает меры по обеспечению изучения, популяризации и распространения за рубежом русского языка и российской культуры.

