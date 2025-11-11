В Орловской области поддержат экспорт малого бизнеса

Новые направления поддержки появились в региональной программе.

Изменения в паспорт государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» внесло правительство региона. Общий объем ее финансирования увеличен с 3,196 миллиарда рублей до 3,227 миллиарда рублей. В ней появились дополнительные направления и задачи. Например, новой, дополнительной задачей этой государственной программы стало развитие креативных (творческих) индустрий на территории Орловской области. Данная миссия возложена на региональный Фонд поддержки предпринимательства.

Также уточнены целевые индикаторы регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Орловской области». Одной из дополнительных задач по этому направлению стало «осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) экспорта товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта» и «получение субъектами малого и среднего предпринимательства услуг центров поддержки экспорта и услуг АО «РЭЦ»” и его дочерних организаций при содействии центров поддержки экспорта».

Обновленная редакция программы предусматривает меры по популяризации образа экспортера среди представителей малого и среднего предпринимательства и увеличение ежегодного объема экспорта такого бизнеса, получившего государственную поддержку. Отметим, что данная программа «привязана» к Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года.

Последняя предусматривает «продолжение совершенствования системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий, которая обеспечивает выход субъектов МСП на рынки иностранных государств». Совершенствовать механизм предполагается путем ежегодного мониторинга состояния экспортного потенциала Орловской области, содействия в проведении маркетинговых исследований иностранных рынков для МСП, предоставления консультационных услуг для предприятий малого и среднего бизнеса по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, меры государственной поддержки гарантируют орловскому малому и среднему бизнесу содействие в приведении их продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта. Речь идет о стандартизации и сертификации продукции, о получении необходимых разрешений для ее экспорта и др.

ИА «Орелград»