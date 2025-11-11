В бюджете Орла не нашлось денег на Тургеневский праздник

11.11.2025 | 11:40 Культура, Новости, Экономика

Тем не менее, в будущем году его всё равно обещают провести.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом рассказал первый зампред облсовета Михаил Вдовин. Также орловец возглавляет попечительский совет по возрождению парка «Дворянское гнездо» и является одним из главных организаторов ежегодного Тургеневского праздника.

По словам Вдовина, после его публикации в соцсетях с критикой «праздничных» затрат мэрии, ему пришло письмо из городской администрации. «В проекте бюджета города Орла не предусмотрены средства на проведение Тургеневского праздника, который является опорным праздником нашей литературной столицы», – рассказал депутат.

Тем не менее, Вдовин заявил, что праздник будет проведён «с минимальными затратами». Источник будущего финансирования не уточняется.

«Надеюсь, следующим шагом администрации будет отказ от проведения тендера на закупку фигур Деда Мороза и Снегурочки на 17 миллионов рублей, а также отказ от проведения фестиваля «Вино-Сыр, Хлеб-Мёд»», – указал зампред регионального парламента.

ИА «Орелград»


