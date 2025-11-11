В Орле спасли пациента с редкой болезнью «мойа-мойа»

11.11.2025 | 12:20 Медицина, Новости

Это сделали врачи больницы имени Семашко.

Фото: vk.com/bsmpsemashko

Как пояснили в учреждении, болезнь открыли в 1967 году в Японии. Она характерна именно для этой страны, а также Китая и Южной Кореи. В России случаи заболевания «мойа-мойа» являются единичными, однако один из них «достался» именно Орлу.

Известно, что пациент — 30-летний мужчина. Он поступил в сосудистый центр больницы с сильными головными болями.

Компьютерная томография показала геморрагический инсульт с кровоизлиянием в оба желудочка головного мозга. Также орловские врачи выявили у пациента редкую болезнь. Диагноз подтвердили и в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко.

Суть болезни состоит в том, что крупные сосуды головного мозга постепенно утрачивают свою пропускную способность. Их функцию берут на себя мелкие. Однако из-за их хрупкости они легко повреждаются. Это приводит к инсульту.

Как отметили в больнице имени Семашко, состояние больного было крайне тяжёлым. Имелся высокий риск неблагоприятного исхода.

Однако ситуацию удалось стабилизировать. На данный момент пациент выписан домой в удовлетворительном состоянии. Далее его будут наблюдать врачи по месту жительства. Дальнейшую тактику лечения определят специалисты одного из федеральных центров.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU