В Орле спасли пациента с редкой болезнью «мойа-мойа»

Это сделали врачи больницы имени Семашко.

Как пояснили в учреждении, болезнь открыли в 1967 году в Японии. Она характерна именно для этой страны, а также Китая и Южной Кореи. В России случаи заболевания «мойа-мойа» являются единичными, однако один из них «достался» именно Орлу.

Известно, что пациент — 30-летний мужчина. Он поступил в сосудистый центр больницы с сильными головными болями.

Компьютерная томография показала геморрагический инсульт с кровоизлиянием в оба желудочка головного мозга. Также орловские врачи выявили у пациента редкую болезнь. Диагноз подтвердили и в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко.

Суть болезни состоит в том, что крупные сосуды головного мозга постепенно утрачивают свою пропускную способность. Их функцию берут на себя мелкие. Однако из-за их хрупкости они легко повреждаются. Это приводит к инсульту.

Как отметили в больнице имени Семашко, состояние больного было крайне тяжёлым. Имелся высокий риск неблагоприятного исхода.

Однако ситуацию удалось стабилизировать. На данный момент пациент выписан домой в удовлетворительном состоянии. Далее его будут наблюдать врачи по месту жительства. Дальнейшую тактику лечения определят специалисты одного из федеральных центров.

ИА «Орелград»