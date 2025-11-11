Новая схема мошенничества — вывод денег через криптовалюты

Схема начинается с бытовых ситуаций, а завершается потерей сбережений.

В России зафиксировали всплеск мошеннических схем, в которых злоумышленники используют взломанные аккаунты мессенджеров для вымогательства криптовалют. При первом контакте злоумышленники связываются с жертвой, маскируя свои намерения под бытовые ситуации (например, представляются старшим по дому и сообщают о замене домофона). Под надуманными предлогами злоумышленники вынуждают человека сообщить код из СМС. Это дает им контроль над аккаунтом в мессенджере. После этого происходит атака на контакты: от имени жертвы друзьям и родственникам рассылают сообщения. Просят помочь с покупкой криптовалюты, требуют одолжить крупную сумму для перевода и обещают скорый возврат.

Чтобы избежать разоблачения, злоумышленники отказываются от звонка, ссылаясь на занятость, плохую связь или совещания. Мошенники настаивают на срочности и переводе именно в криптовалюте, блокируют возможность восстановления аккаунта жертвы. При этом криптовалютные транзакции необратимы, а анонимность переводов делает возврат средств практически невозможным.

Рекомендации ВТБ по защите.

Не сообщайте коды из СМС никому, даже если звонящий называет ваши личные данные и представляется сотрудником службы.

Включите двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и соцсетях.

Проверяйте любые срочные просьбы о переводе денег — лично перезвоните собеседнику по известному вам номеру или напишите, но в другом мессенджере.

Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев подчеркивает, что мошенники действуют молниеносно: уже через несколько минут после получения доступа к аккаунту они начинают атаковать контакты жертвы.

«Единственный надежный способ проверить достоверность просьбы — связаться с человеком напрямую», — подчеркивает Дмитрий Саранцев.

ИА «Орелград»