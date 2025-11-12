Конкурс новогодней открытки стартовал в Орле

От участников ждут рисунки в стиле художника-мультипликатора Зарубина.

В Орловской области стартовал конкурс новогодней открытки в стиле знаменитого советского и российского художника-мультипликатора Владимира Зарубина «ЗарубинКА». Организатором выступает Орловский областной центр народного творчества. В учреждении пояснили, что конкурс проводится в рамках празднования 100-летия со дня рождения Зарубина, предусматривающего цикл мероприятий. Это прекрасная возможность проявить фантазию, творчество и поделиться радостью через оригинальные открытки, созданные своими руками.

«Каждый хотя бы раз в жизни наверняка видел, да и, скорее всего, получал новогоднюю открытку с веселым медвежонком, ежиком или зайцем, – сообщают организаторы. – Но мало кто знает, что автором всех этих образов был один-единственный человек, наш земляк – Владимир Иванович Зарубин, который смог придумать и нарисовать целый мир, наполненный забавными игрушками и зверушками. Присоединяйтесь к конкурсу и создайте свою уникальную поздравительную историю! Пусть ваши открытки принесут радость и улыбки всем, кто их увидит».

Прием заявок на конкурс новогодней открытки «ЗарубинКА» уже стартовал и продлится до 10 декабря 2025 года. Затем в течение недели будет работать жюри и выставка творческих работ. А на 19 декабря намечена церемония награждения. Формат проведения: дистанционный. Одна из основных целей – популяризация художественного наследия Зарубина и привлечение внимания к творчеству этого выдающегося художника-мультипликатора. Кроме того, организаторы ставят такие задачи, как создание праздничной атмосферы, вовлечение участников в семейный творческий процесс по изготовлению авторской новогодней открытки, формирование умения интерпретировать классические сюжеты в современном ключе, развитие самостоятельности и инициативы в процессе творческой деятельности и др.

В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничения возраста. К участию допускаются работы, выполненные как отдельными авторами, так и семейными группами. Номинации конкурса таковы: «Новогодняя открытка в стиле В.И. Зарубина (рисунок)»; «Любимый персонаж мультфильма В.И. Зарубина (рисунок, поделка)»; «Моя коллекция открыток» (фото коллекции с точным указанием количества открыток)».

Участники могут создавать открытки в любом формате: рисованные открытки — карандашами, красками или фломастерами, коллажи и аппликации — из бумаги, ткани, природных материалов, рукодельные открытки — с использованием вышивки, вязания или необычных техник. Для участия необходимо заполнить заявку-анкету, подготовить фото рисунка в соответствии с номинацией и отправить материалы до 10 декабря 2025 года на электронный адрес организаторов, который можно найти на сайте Орловского областного центра народного творчества.

Возрастные ограничения: 0+

ИА “Орелград”