Орловцам начислили втрое больше налогов, чем год назад

Сумма начислений по НДФЛ за год выросла почти на 300 миллионов рублей.

Жителям Орловской области в текущем году направлено более 12 тысяч уведомлений о необходимости уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а общая сумма исчисленного налога составила 423 миллиона рублей. Речь идет о налоге, который платят простые граждане со своих доходов. НДФЛ является бюджетообразующим налогом на региональном и муниципальном уровнях.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, по сравнению с прошлым годом количество налоговых уведомлений по уплате НДФЛ увеличилось почти в 2 раза. А исчисленная сумма налога, который надо заплатить до 1 декабря 2025 года, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 296 миллионов рублей, или более чем в 3 раза.

«Основной рост, порядка 90 процентов, или 267 миллионов рублей, по направленным налоговым уведомлениям приходится на налог, исчисленный с доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках, – сообщили в региональном Управлении ФНС. – Напомним, что в 2025 году налог начислен на доход с депозитов, полученный в 2024 году и превышающий необлагаемую налогом сумму».

Кроме того, увеличить сумму исчисленных налогов удалось благодаря мониторингу доходов, которые получают простые граждане. Так, налоговики отслеживают сделки по реализации коммерческой недвижимости с правом владения более пяти лет и выявляют тех граждан, которые так и не представили налоговые декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Сообщается, что в текущем году проводятся мероприятия налогового контроля в отношении 42 жителей Орловской области, получивших доход от реализации такой недвижимости на общую сумму 126,1 миллиона рублей.

«Таким гражданам специалистами Управления ФНС России по Орловской области исчислен НДФЛ в общей сумме 14,2 миллиона рублей, – уточнили в областной налоговой службе. – По итогам девяти месяцев в бюджет области поступило порядка шести миллионов рублей налога от 21 налогоплательщика на основании представленных деклараций 3-НДФЛ и вынесенных налоговым органом решений».

ИА “Орелград”