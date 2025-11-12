ОГУ откажется от ряда корпусов в связи с открытием кампуса и сокращением числа студентов

12.11.2025 | 13:41 Новости, Образование

Орловский государственный университет планирует отказаться от части своих учебных корпусов. В зону возможного сокращения попали пять зданий.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

О планах рассказал в интервью «ОрелТаймс» исполняющий обязанности ректора Павел Меркулов. Университет намерен избавиться от корпуса на улице Ленина, здания  возле бывшего кинотеатра «Родина» и занятого социальным факультетом.  Также рассматривается отказ от помещений на Наугорском шоссе (Научприбор), архитектурно‑строительного института на улице Московской.

Павел Меркулов обосновал решение высокой стоимостью содержания зданий, снижением числа студентов и неполной загруженностью помещений. Предстоящее открытие межвузовского кампуса (вероятно 1 сентября 2026 года) площадью около 30 тыс. кв. м еще больше снизит потребность в площадях.

Отметим, у ОГУ 17 учебных корпусов в Орле. Они находятся в федеральной собственности. Университет сам их не продает, а возвращает имущество, которое было в оперативном управлении. Уже начат процесс по трем зданиям. Далее федеральное имущество может быть выставлено на торги как для реализации, так и с целью сдачи в аренду.

ИА “Орелград”


