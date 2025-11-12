В орловском райцентре подожгли торговую точку

12.11.2025 | 14:05 Криминал, Новости

Подозреваемый задержан.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Инцидент произошёл в Сосково. Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, пострадало помещение, которое предназначалось для торговли, но не использовалось.

Ущерб оценили в 39 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемого. Это 18-летний местный житель. Он признал вину и выразил желание возместить ущерб.

Молодой человек действовал из хулиганских побуждений. В отношении него возбудили дело об умышленном повреждении чужого имущества (167 УК). Также с орловца взяли подписку о невыезде.

ИА «Орелград»


