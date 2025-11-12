В орловском райцентре подожгли торговую точку

Подозреваемый задержан.
Инцидент произошёл в Сосково. Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, пострадало помещение, которое предназначалось для торговли, но не использовалось.
Ущерб оценили в 39 тысяч рублей.
Полиция задержала подозреваемого. Это 18-летний местный житель. Он признал вину и выразил желание возместить ущерб.
Молодой человек действовал из хулиганских побуждений. В отношении него возбудили дело об умышленном повреждении чужого имущества (167 УК). Также с орловца взяли подписку о невыезде.
ИА «Орелград»