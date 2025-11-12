Орловца обвинили в циничном обмане

12.11.2025 | 16:55 Криминал, Новости

По текущей версии, житель Орла выдавал себя за полицейского с криминальными целями.

Фото: vk.com/club56875931

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, перед судом предстанет житель Заводского района. Ему вменяют два эпизода по статье “мошенничество”.

Предварительно установлено, что в июне этого года орловец узнал, что некий мужчина ведёт незаконную торговлю никотиносодержащей продукцией. А именно – одноразовыми электронными сигаретами.

Гражданин, используя эту информацию в криминальных целях, выдал себя за сотрудника МВД. Затем он предложил торговцу избежать похода в отдел и привлечения к административной ответственности — с помощью денежного вознаграждения.

Так происходило дважды. В итоге обвиняемый завладел чужими средствами на общую сумму 120 тысяч рублей.

