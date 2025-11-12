Во Мценске детскую площадку построили с опозданием почти на год

Сроки вышли ещё 30-го ноября 2024-го.

Объект находится на местной улице Машиностроителей у дома №3. Капитальный ремонт этой территории обошёлся в 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает орловский штаб «Общероссийского народного фронта», площадку должны были сдать 30 ноября минувшего года. Однако процесс затянулся. Жильцы обратились в ОНФ с просьбой повлиять на ситуацию.

В итоге подрядчик ускорил темпы. Теперь амчане «получили безопасное и современное место для отдыха детей», указали в региональном штабе организации.

ИА «Орелград»