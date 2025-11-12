В госархиве сформируют личный фонд погибшего героя СВО

В него будут включены документы орловца Андрея Панкратова.

Андрей Валерьевич Панкратов погиб, защищая Родину от нацизма в бою у населенного пункта Макеевка Луганской народной республики. Как сообщает Государственный архив Орловской области, родители погибшего героя, кавалера ордена Мужества, Валерий Владимирович и Ирина Алексеевна передали на вечное хранение документы и фотографии своего сына. Из них будет сформирован личный фонд Андрея Панкратова.

«Нам необходимо собрать и сохранить документы для того, чтобы написать историю каждого воевавшего и воюющего солдата, увековечить имена погибших и рассказать правду о столь значимых трагических и героических событиях в истории нашей великой страны», – пояснили в Государственном архиве Орловской области, где проводится акция по сбору писем, фотографий и других документов участников специальной военной операции и членов их семей.

В учреждении отметили, что из поступивших на хранение документов формируются как фонды личного происхождения, так и общая архивная коллекция писем и других документов участников специальной военной операции и членов их семей. Тем временем Избирательная комиссия Орловской области откликнулась на просьбу бойцов 1-ой танковой армии о приобретении компактного детектора дронов «Булат», который снижает риски обнаружения и позволяет обнаруживать и идентифицировать БПЛА и FPV-дроны на расстоянии до 1,5 километра.

«Представитель Народного фронта Орловской области передала «Булаты» руководителю аппарата облизбиркома Владимиру Селивановскому, – сообщили в региональном избиркоме. – В ближайшее время детекторы дронов будут переданы орловским военнослужащим. Благодарим всех организаторов выборов Орловской области, принявших участие в сборе! «Булаты» – это спасение жизней наших военнослужащих! Ждем наших ребят домой с Победой!».

ИА “Орелград”