Директор компании-подрядчика гимназии № 39 под домашним арестом

При этом Объединенный муниципальный заказчик Орла сохраняет оптимизм.

Депутат Горсовета Владислав Гефель накануне очередного заседания градостроительного комитета посетил гимназию № 39, чтобы оценить ход строительства. Увиденным поделился в соцсетях. Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались: изначально обещали в феврале, затем — к 1 сентября, а сейчас – второе полугодие (то есть уже 2026 год).

По словам Владислава Гефеля, гимназия действительно находится в высокой степени готовности — в отдельных кабинетах уже расставлена мебель. Однако темпы работ вызывают серьезные опасения: не все инженерные сети смонтированы, отсутствуют откосы на окнах и перила на лестничных клетках. При этом на объекте задействовано крайне мало рабочих – чуть больше десяти.

Муниципальный заказчик сохраняет оптимизм и рассчитывает завершить работы в декабре, подрядчик настроен менее оптимистично, отметил Гефель.

«Средств на финиш, по словам сотрудников, почти нет», – пояснил депутат.

Директор компании-подрядчика помещен под домашний арест (по итогам работ на другом объекте). Владислав Гефель заявил, что намерен поднять этот вопрос на ближайшем заседании градостроительного комитета, а затем вынести его на рассмотрение городского совета.

«Думаю, наши родители с детьми достаточно натерпелись и заслужили наконец вернуться в родные стены», – написал депутат.

Напомним, ООО «Стройкомплект» строило дом культуры в Бакланово. 6 ноября стало известно об уголовных делах о мошенничестве. По версии правоохранителей, для оплаты предоставлялись акты о приемке работ, где содержались заведомо недостоверные сведения. Ущерб оценивается в 9,8 миллиона рублей.

ИА “Орелград”