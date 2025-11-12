В Орловской области молодым семьям заплатят по 300 тысяч рублей

Мера социальной поддержки введена в соответствии с указом губернатора.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов издал указ об установлении единовременной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей в молодой семье, постоянно проживающей в Орловской области. Действие указа рассчитано на 2025-2027 годы, он вступил в силу с момента его официального опубликования. Как следует из преамбулы документа, решение принято в целях оказания дополнительной меры поддержки при рождении третьего или последующих детей в молодой семье, для стимулирования повышения рождаемости на территории Орловской области.

Размер единовременной денежной выплаты составит 300 000 рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Выплата положена в связи с рождением в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года третьего или последующего ребенка в молодой семье, постоянно проживающей в Орловской области. Она положена при одновременном соблюдении сразу восьми условий. Первое – молодая семья состоит из двух родителей в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в заключенном в установленном законодательством РФ порядке браке, либо единственного родителя в возрасте до 35 лет включительно.

Под единственным понимается родитель в случае, если в записи акта о рождении ребенка отсутствуют сведения о втором родителе ребенка, сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери, второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим. Второе обязательное условие – родители, в том числе единственный родитель, и ребенок являются гражданами Российской Федерации;

Кроме того, родители должны постоянно проживать на территории Орловской области не менее 1 года до даты возникновения права на единовременную денежную выплату (рождения третьего или последующего ребенка). Возраст родителей на дату рождения ребенка не должен превышать 35 лет (включительно). Третий и последующий ребенок должны быть рождены в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Обратиться за назначением выплаты родители должны не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Государственная регистрация рождения ребенка, в связи с рождением которого предоставляется выплата, должна быть произведена на территории Орловской области. Восьмое условие заключается в неполучении аналогичной меры поддержки на основаниях, установленных законодательством других субъектов Российской Федерации.

