«Лесоторговая» ответит за «Жрицу» и «Цыпочку»

Орловский интернет-магазин снова поймали на продаже сомнительных семян.

Это произошло уже в третий раз за этот год.

На площадке опять продавались семена, сорта которых отсутствуют в Госреестре. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Во время очередного мониторинга ведомство установило, что 39 из 609 сортов и гибридов, предлагаемых к реализации на сайте, не включены в госреестр. В частности, вне закона оказались семена томатов сортов «Йетина Мать», «Жрица» и «Цыпочка», «Веселые Гондурасики», огурцов «Муравьишка-торопыжка» и «Мужичок-землячок», перца «Гусарский кубок» и тому подобное.

По факту выявленных нарушений владельцу интернет-магазина объявлены предостережения. Также информация направлена в полицию.

ИА «Орелград»