В Орловской области продают башни усадьбы молдавского господаря

Фрагмент истории можно получить за полмиллиона рублей. 

МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях готовится к продаже двух объектов культурного наследия в усадьбе Дмитрия Кантемира в городе Дмитровске (улица Свободная). Угловая башня (литера Б) имеет кадастровый номер 57:07:0050205:61, угловая башня (литера В)  – 57:07:0050205:62. Площадь каждой – 12,6 кв.  м.  Начальная цена — 525 600 рублей. Для участия в аукционе необходим задаток в размере 10%. Подача заявок стартовала  11 ноября.  Шаг аукциона — 26 280 рублей. Торги назначены на 12 декабря. С предложившим наибольшую цену будет заключен договор купли‑продажи.

Дмитрий Кантемир — молдавский господарь и сподвижник Петра I. Это был образованный человек. Он изучал философию, литературу, теологию. Увлекался иностранными языками, математикой, историей и архитектурой. Был талантливым музыкантом и композитором, увлекался математикой. В 1711 году Дмитрий Кантемир получил в подарок от Петра I имение в Севском уезде. В географическом центре он основал сельцо Дмитровка. Построил усадьбу с дворцом и парком, мост, дорогу, начал строительство храма. Село выросло в город Дмитровск.

