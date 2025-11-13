Бунинская конференция стартовала в Орле

II Всероссийская научно-практическая конференция проходит под названием «Вокруг Бунина: адреса эпохи».

В Орле стартовала II Всероссийская научно-практическая конференция «Вокруг Бунина: адреса эпохи» (возрастное ограничение 16+). Программа предусматривает работу по следующим направлениям: «Бунинский хронотоп: культурные коды эпохи модерна и их современная рецепция»; «Тексты: художественное и эпистолярное наследие И.А. Бунина»; «Литературные и внелитературные связи писателя»; «И.А. Бунин в современной школе: поиски авторских смыслов и их интерпретации».

Как пояснили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, работа конференция проходит в форме пленарного заседания, заседаний секций, книжных презентаций и открытых лекций в помещениях читального и малого залов библиотеки. Кроме того, в читальном зале библиотеки работает художественная выставка членов Орловской региональной организации ВТОО «Союз художников России» «Бунин в Бунинке. Диалог с писателем».

Помимо пленарного заседания в рамках форума запланирован творческий вечер Натальи Захаровой, актрисы театра и кино, лауреата международных и российских конкурсов артистов-чтецов, президента Русского бунинского общества «Лишь слову жизнь дана!». Участникам также предложат лекцию гастроисследователя из Москвы Оли Дорофеевой из цикла «Писатели и еда». От пожарских до «фрит». Еще одна творческая встреча пройдет с Сергеем Валюгиным, преподавателем Института Пушкина, учителем русского языка и литературы Школы «Ника», победителем конкурса «Учитель года Москвы-2023», лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года России».

В рамках конференции работает выставка прижизненных изданий Ивана Бунина из фонда областной библиотеки «Войди в мой мир, и ты его полюбишь…» (возрастное ограничение 12+). Подготовлена она сотрудниками отдела основного книгохранения и отделом краеведческих документов. На форуме ожидаются интересные выступления. Исследователи представят доклады на такие темы, как: «Дневники И.А. Бунина 1920-29 гг. как эго-текст и документ эпохи», «И.А. Бунин и его творчество в переписке», «Воспоминания Бунина о Толстом и Чехове: повествовательные стратегии», «Специфичность цитат из Саади в публицистике И.А. Бунина», «Восприятие произведений И.А. Бунина в период обострения социально-политических конфликтов» и др.

Мероприятия конференции запланированы на сегодняшнее и завтрашнее число.

ИА «Орелград»