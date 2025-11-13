Облсуд оставил в силе приговор депутату Тушкову

13.11.2025 | 13:43 Криминал, Новости

Ранее его оштрафовали на целых 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Орловского облсовета

Дело народного избранника из регионального парламента рассматривалось в Советском районном суде Орла. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере.

Было установлено, что преступление произошло в марте этого года. Депутат передал взятку в размере 80 тысяч рублей сотруднику органов Федеральной службы безопасности. Тушков пытался незаконно получить охраняемую законом информацию.

Однако в итоге сотрудники Управления ФСБ задержали орловца непосредственно на месте происшествия.

Суд первой инстанции назначил виновному наказание в виде крупного штрафа. Тушков попытался обжаловать его в областном суде.

Тем не менее, суд апелляционной инстанции отклонил доводы его жалобы. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Ранее СМИ сообщали, что народного избранника интересовали данные с телефона его супруги (которая тоже является депутатом областного совета). В суде он признавал вину, но защита настаивала на другой квалификации преступления.

