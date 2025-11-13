На Орловщине сдали ремонт десяти километров дороги

Приведён в порядок участок межрегиональной трассы «Орёл — Ефремов», расположенный в Залегощенском районе.

Его отремонтировали в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее здесь были выявлены многочисленные недостатки. Теперь подрядчик уложил два слоя дорожной одежды, обустроил пересечения и примыкания, добавил искусственные сооружения, площадки для остановки транспорта и посадки пассажиров, а также восстановил обочины.

Кроме того, участок оснастили элементами безопасности. Здесь установлено 83 дорожных знака и 76 сигнальных столбиков, а также нанесено 33 тысяч 240 погонных метров разметки.

Информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИА «Орелград»