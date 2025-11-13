Ещё в трёх районах благоустроили общественные территории

Об этом отчитались руководители администраций муниципальных образований Орловской области.

Информация прозвучала на совещании, которое провёл заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Так, в Болхове улучшили ситуацию на улицах Ногина и Подгорной. В первом случае — установили детскую площадку, скамейки и урны. Во втором — уложили асфальт, обустроили водоотвод, установили 12 светильников, а также 4 скамейки и 2 урны.

В Дмитровске благоустроили общественную территорию, расположенную рядом с домами по Советской, 141-А и 141-Б. Здесь обустроили асфальтобетонное покрытие, искусственное освещение, разместили бортовой камень, а также поставили малые архитектурные формы.

В Верховском районе благоустроили по одной территории в райцентре и в посёлке Русский Брод. В самом Верховье в местном парке обновили зону для мероприятий. Здесь установили теневые навесы, фигуры для ландшафного дизайна, обустроили пешеходные дорожки с бортовыми камнями. Это стало уже вторым этапом благоустройства парка.

В посёлке Русский Брод работы шли на улице Гайтеровой (в рамках третьего этапа благоустройства территории). Здесь обустроили пешеходные дорожки из плитки с бортовыми камнями, уличное освещение, установили скамейки и урны. Также на детской площадке обустроили песчаное покрытие и разместили соответствующее оборудование.

Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Также на заседании стало известно о проблемах с созданием «Бульвара Данилевского». Проект должен быть реализован в Верховье. Однако пока что он находится только на стадии проверки документации. Ожидается, что муниципальные власти объявят аукцион по поиску подрядчика 25 ноября. Само подписание контракта запланировано на 25 декабря.

ИА «Орелград»