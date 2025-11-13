Ещё в трёх районах благоустроили общественные территории

13.11.2025 | 16:00 ЖКХ, Новости

Об этом отчитались руководители администраций муниципальных образований Орловской области.

Болхов. Улица Ногина. Фото: Газета «Болховские куранты»

Информация прозвучала на совещании, которое провёл заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Так, в Болхове улучшили ситуацию на улицах Ногина и Подгорной. В первом случае — установили детскую площадку, скамейки и урны. Во втором — уложили асфальт, обустроили водоотвод, установили 12 светильников, а также 4 скамейки и 2 урны.

В Дмитровске благоустроили общественную территорию, расположенную рядом с домами по Советской, 141-А и 141-Б. Здесь обустроили асфальтобетонное покрытие, искусственное освещение, разместили бортовой камень, а также поставили малые архитектурные формы.

В Верховском районе благоустроили по одной территории в райцентре и в посёлке Русский Брод. В самом Верховье в местном парке обновили зону для мероприятий. Здесь установили теневые навесы, фигуры для ландшафного дизайна, обустроили пешеходные дорожки с бортовыми камнями. Это стало уже вторым этапом благоустройства парка.

В посёлке Русский Брод работы шли на улице Гайтеровой (в рамках третьего этапа благоустройства территории). Здесь обустроили пешеходные дорожки из плитки с бортовыми камнями, уличное освещение, установили скамейки и урны. Также на детской площадке обустроили песчаное покрытие и разместили соответствующее оборудование.

Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Также на заседании стало известно о проблемах с созданием «Бульвара Данилевского». Проект должен быть реализован в Верховье. Однако пока что он находится только на стадии проверки документации. Ожидается, что муниципальные власти объявят аукцион по поиску подрядчика 25 ноября. Само подписание контракта запланировано на 25 декабря.

Дмитровск. Улица Советская. Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
Верховье. Парк. Фото: Газета «Наше время»

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU