Победителем конкурса «Ветеранское подворье» стала Лидия Ушакова

Департамент сельского хозяйства обнародовал результаты ежегодного областного конкурса.

Конкурс «Ветеранское подворье» организуется департаментом сельского хозяйства Орловской области с 2013 года в соответствии с указом губернатора. Проводится он ежегодно. Его основная цель заключается в передаче опыта и семейных традиций молодому поколению, укреплению и расширению личных подворий в сельской местности. Специально созданная комиссия подвела итоги проведения конкурса в 2025 году.

По данным департамента, при определении победителей учитывалась базовая оценка по каждому из критериев показателей ветеранского подворья, утвержденных постановлением о конкурсе. Победителями в итоге признаны три участника, набравшие наибольшее количество баллов. Первое место заняла Лидия Егоровна Ушакова, проживающая в поселке Хорошевском Свердловского района. Жюри отметил тот факт, что территория ее подворья благоустроена – есть газ, вода и свет.

На подворье содержатся 10 голов крупного рогатого скота, а также свиньи, кролики, куры, цесарки и утки. Дополнительные баллы пенсионерка получила за цветники (5 видов), сад с плодовыми деревьями (яблони и груши – 6 видов), кустарниками (смородина, малина, крыжовник – 7 видов) и косточковыми культурами (черешня, вишня, слива – 6 видов). Также Лилия Егоровна содержит огород, на котором выращивает картофель, кабачки, свекла, редис, перец болгарский, томаты, зелень и др. «Лидия Егоровна всю свою трудовую деятельность посвятила сельскому хозяйству, отработав более 30 лет дояркой в ЗАО «Куракинское»», – отмечают в департамент.

Второе место заняла Нарифа Мамедовна Шароева, проживающая в селе Архангельском Залегощенского района. Территория ее подворья также благоустроена, на нем содержится крупный рогатый скот и птица, территория украшена цветниками, возле дома разбит сад. В департаменте отмечают, что в 2024 году Нарифа Мамедовна заняла первое место в конкурсе «Лучшее ветеранское подворье» на праздновании Дня села.

Третье место конкурсная комиссия присудила Галине Алексеевне Милинтеевой из села Гнездилово Знаменского района, где она проживает вместе с мужем. Эта семья переехала на Орловщину в 2015 году из города Авдеевка Донецкой Народной Республики. Галина Алексеевна пенсионер и ветеран труда. Победители конкурса будут награждены в торжественной обстановке дипломами губернатора Орловской области и денежными премиями.

ИА “Орелград”