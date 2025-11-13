Скончался духовник Орловской епархии Александр Секретарёв

13.11.2025 | 11:03 Новости, Общество

Он служил в Ахтырском кафедральном соборе Орла.

Фото: Орловская митрополия

Священник ушёл из жизни скоропостижно, накануне вечером. Ему был 71 год. Об этом рассказали в Орловской митрополии.

«Это большая и невосполнимая утрата», – отметили там. Время и место прощания пока не озвучивается.

Александр Секретарёв родился в Московской области в декабре 1953 года. В его роду были православные священнослужители, исповедники и новомученики, пострадавшие за веру в 20-м веке.

Секретарёв получил среднее образование, потом был призван в вооружённые силы. После окончил Московскую духовную академию и иконописную школу.

«Он был духовным чадом архимандрита Иоанна (Крестьянкина), чьи наставления и молитвы стали для него прочным основанием пастырской жизни, источником духовной мудрости и внутренней стойкости», – рассказали в Орловской митрополии.

В Ахтырском соборе Орла в 1983 году Александра Секретарёва рукоположили в дьяконы, в следующем году — в священники (это было сделано митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием, будущим патриархом Русской Православной Церкви).

Впоследствии Секретарёв служил на различных приходах нашей области, а также занимал ответственные должности – председателя церковного суда Орловско-Брянской епархии, духовника Орловской епархии, настоятеля Ахтырского собора и Воскресенского храма Орла, руководителя епархиального отдела по вопросам семьи и детства. Кроме того, он преподавал на отделении религиоведения философского факультета Орловского государственного университета имени Тургенева.

Священник был отмечен рядом церковных наград (орденами Сергия Радонежского 2-й и 3-й степеней, Даниила Московского 3-й степени).

