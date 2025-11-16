В Ливнах купили восемь квартир для сирот

А также выделили деньги на жилье для переселенца с Крайнего Севера.

В 2025 году на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из бюджета Орловской области городу Ливны выделили 28,92 миллиона рублей. На эти средства приобретено восемь жилых помещений на первичном рынке, все квартиры находятся в доме №3 по улице Дорожной. С сиротами власти заключают договоры специализированного жилищного найма. Об этом на совещании при главе города доложила начальник отдела имущественных отношений, учета и приватизации жилья Татьяна Горшкова.

«В текущем году гражданину, выехавшему из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, для приобретения жилого помещения предоставлена социальная выплата в сумме 3,376 миллиона рублей в рамках реализации государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, – добавила спикер. – В рамках организации работы по учету и приватизации жилья за текущий год заключено 12 договоров социального найма, передано 22 жилых помещения в собственность граждан в порядке приватизации».

По данным администрации Ливен, муниципальный жилищный фонд на текущий момент включает в себя 434 квартиры. Из них предоставлено гражданам по договорам социального найма 380 квартир, в том числе 58 квартир предоставлено по договорам найма специализированных жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В текущем году также было оформлено право муниципальной собственности на выморочное имущество, а именно на две квартиры и один земельный участок.

«В связи с признанием дома №13 по улице Пушкина аварийным и подлежащим реконструкции, собственнику из муниципального бюджета по решению суда выплачено возмещение за жилое помещение в размере 4,724 миллиона рублей, – отметила также Татьяна Горшкова. – В рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонд на 2025-2026 годы» и муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда» собственникам двух других жилых помещений по этому же адресу выплачено возмещение за изымаемое жилье в общей сумме 7,74 миллиона рублей».

