Любопытный иск Росимущества рассмотрел суд в Орле

Орловскую организацию физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» обязали освободить федеральное имущество.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях к Орловской региональной общественной организации физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». Истец просил об освобождении объекта федерального недвижимого имущества, а также о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта в течение установленного срока.

Как установил суд, распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области от 2012 года «России» на праве безвозмездного пользования был предоставлен объект федерального недвижимого имущества, а именно клуб общей площадью 298,9 квадратных метров, расположенный в Складском переулке в Орле. Также был заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, относящимся к федеральной собственности.

Целевое назначение здания по договору: профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействия указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности. На спорное здание зарегистрировано право собственности Российской Федерации, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Также Российская Федерация является собственником земельного участка под ним.

Договором был установлен срок действия прав и обязанностей сторон с августа 2012 года по август 2017 года. При этом было предусмотрено, что после прекращения действия договора получатель обязан вернуть имущество по акту приема-передачи. Однако в данном случае ответчиком, по мнению истца, по окончанию срока действия договора спорный объект не был возращен собственнику федерального имущества.

Еще в прошлые годы МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях уведомляло «Россию» об инициировании процедуры расторжения договора. Из иска следует, что в конце 2023 года рабочей группой МТУ Росимущества «в рамках осмотра федерального имущества был установлен факт незаконной реконструкции объекта». В судебном заседании истец, впрочем, указал, что ключи ему уже переданы, однако клуб все еще не освобожден, в здании находится имущество ответчика.

Изучив материалы дела и доводы сторон, суд обязал «Россию» в течение 14 дней со дня вступления решения в законную силу освободить клуб. Также с ответчика может быть взыскана судебная неустойка в размере 500 рублей в день за первый месяц просрочки исполнения судебного акта, 1000 рулей в день за второй и последующие месяцы просрочки исполнения судебного акта. И так будет продолжаться вплоть до дня фактического исполнения решения суда. Впрочем, на решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”