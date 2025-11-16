В Орловской области стало больше работников и безработных

Численность рабочей силы в регионе неожиданно увеличилась.

Орелстат обнародовал результаты выборочного обследования рабочей силы, проведенного за июль-сентябрь 2025 года. Сообщается, что численность рабочей силы, а это граждане в возрасте 15 лет и старше, в Орловской области составила 344,2 тысячи человек. Из них 337,5 тысячи орловцев классифицировались как занятые экономической деятельностью, а 6,7 тысячи орловцев – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (МОТ).

Последние не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Обращает на себя внимание тот факт, что по результатам предыдущего выборочного обследования, проведенного за июнь-август 2025 года, численность рабочей силы в регионе составляла 335,9 тысячи человек, то есть она увеличилась на 8,3 тысячи человек.

Количество орловцев, занятых экономической деятельностью, за это же время возросло на 7,5 тысячи человек, но одновременно на 800 человек увеличилось количество безработных по классификации МОТ. По данным Орелстата, в состав рабочей силы на данный момент входит 58,4 процента населения Орловской области. При этом уровень занятости оценивается в 573, процента населения региона, а уровень безработицы – в 1,9 процента.

Очередное выборочное обследование рабочей силы в Орловской области пройдет в период с 16 по 24 ноября 2025 года. Напомним. оно проводится ежемесячно, а его основной целью является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, лиц, не входящих в состав рабочей силы, об участии населения в различных формах трудовой деятельности и недоиспользовании рабочей силы.

В рамках очередного обследования интервьюеры Орелстата планируют опросить 848 жителей Орловской области, в том числе 454 горожан и 394 жителей сельской местности. «Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используются только в целях формирования официальной статистической информации», – подчеркнули в Орелстате.

