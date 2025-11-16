Стало известно, как Орловщина снижала свой долг

Доля госдолга по отношению к собственным доходам региона снизилась на 43,6 процента.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство РФ списало Орловской области 976,7 миллиона рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Орловщина вошла в число 15 регионов, которых коснулось списания. Ранее облегчить долговую нагрузку для субъектов РФ правительству поручил президент Владимир Путин.

«Михаил Мишустин отметил, что ранее эти регионы выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции. В частности, ими предоставлялись единовременные выплаты бойцам и их семьям, компенсировались расходы на оплату коммунальных услуг, уплату транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях», – сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора.

Напомним, что ранее губернатор Андрей Клычков утвердил долговую политику Орловской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Она является частью бюджетной политики региона. А управление государственным долгом непосредственно связано с бюджетным процессом. То есть формирование долговой политики является важной задачей бюджетного планирования и снижение влияния долговой нагрузки на областной бюджет.

Разработка основных направлений новой долговой политики производилась с учетом итогов реализации долговой политики Орловской области в 2024 году и истекшем периоде 2025 года. Так, по состоянию на 1 января 2025 года государственный долг Орловской области сложился в объеме 23,166 миллиарда рублей, и в его структуре не было долгов перед банками. По итогам 2024 года государственный долг Орловской области снизился на 682 миллиона рублей.

Как следует из постановления губернатора, за 2018-2024 годы доля государственного долга по отношению к собственным доходам региона снизилась на 43,6 процента. На 1 января 2025 года она составила 63 процента, что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Изменение долга в 2024 году произошло, в том числе, в связи с погашением основного долга по бюджетным кредитам в сумме 860,9 миллиона рублей, а также за счет межбюджетного трансферта из федерального бюджета в сумме 487,2 миллиона рублей – погашение бюджетного кредита на опережающее финансирование.

Кроме того, 81,2 миллиона рублей регион внес в качестве досрочного частичного погашения специального казначейского кредита. Сделать это удалось за счет сложившейся экономии по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации мероприятия «Строительство водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе» в Орле. На структуру долга повлияло и привлечение бюджетных кредитов в общем объеме 178,9 миллиона рублей на комплексное развитие территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева и Наугорским шоссе, а также строительство водопроводных сетей в Советском районе города Орла в целях реализации проекта «Межвузовский кампус».

В 2025 году правительство Орловской области продолжило работу по привлечению из федерального бюджета бюджетных кредитов на реализацию новых инвестиционных проектов. Всего в текущем году президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации для Орловской области было одобрено 105,1 миллиона рублей средств инфраструктурных бюджетных кредитов. В июне текущего года правительство региона брало кредит из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете своего бюджета в размере 985 миллиона рублей. Это позволило минимизировать риски неисполнения расходных обязательств, а 31 июля 2025 года данный кредит был погашен за счет собственных доходов региона.

ИА “Орелград”