Во Мценском районе накануне зимы актуализировали схему теплоснабжения

Судя по документу, серьезных изменений в схеме не предвидится.

Администрация Мценского района менее чем за месяц до официального начала зимы актуализировала местную схему теплоснабжения. В ней, в частности, приводится описание сценариев развития теплоснабжения. Из документа следует, что в целом местные власти при развитии системы теплоснабжения планируют придерживаться нескольких принципов. К их числу, например, относится использование автономного теплоснабжения для индивидуальных домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей.

Схема предполагает размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, унификацию оборудования (что позволяет снизить складской резерв запасных частей), разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования, автоматизацию и роботизацию котельных, создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры, использование наилучших доступных технологий, внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности и др.

Приоритетным для Мценского района на ближайшие годы выбран сценарий, предполагающий модернизацию существующих источников теплоснабжения – речь идет о замене изношенного оборудования, проведении текущих и плановых ремонтов и т.д. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

«Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей», – говорится в актуализированной схеме.

Текущее состояние теплового хозяйства Мценского района оценивается как удовлетворительное. Суммарная установленная мощность на 15 местных котельных составляет 9,018 Гкал/час. На обслуживании предприятия жилищно-коммунального хозяйства ООО «Газпром теплоэнерго Орел» находится одна котельная мощностью 5,159 Гкал/ч, а оставшиеся 14 котельных находятся на обслуживании у МУП «Теплогаз Мценского района», их общая мощность составляет 3,859 Гкал/ч.

ИА “Орелград”