Губернатор сообщил о повреждениях домов

17.11.2025 | 9:36 Новости, Происшествия

За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены десять вражеских БПЛА.

«Повреждено одно частное домовладение, остекление двух многоквартирных домов, личный автотранспорт. Пострадавших нет», – сообщил в соцсетях 17 ноября Андрей Клычков.

По словам главы региона, на местах происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Отметим, населенный пункт не был назван.

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября в деревне Жилина в результате падения обломков беспилотников повреждения получили МКД и частные дома, машины.

