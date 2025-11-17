Ливенский район представил бюджет на три года вперед

Проект бюджета еще будет скорректирован до Нового года.

Администрация Ливенского района официально представила прогноз консолидированного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Понятно, что проект бюджета еще будет меняться, особенно после того, как будет утвержден бюджет Орловской области. Ведь только после этого станет известно точно, на какую сумму дотаций и трансфертов из областного бюджета сможет рассчитывать Ливенский район.

Предварительно основные параметры проекта бюджета района на 2026 год выглядят так: общий объем доходов планируется в размере 1,009 миллиарда рублей, общий объем расходов – в размере 1,033 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 24,3 миллиона рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы пока прогнозируются в объеме 429,01 миллиона рублей. Объем безвозмездных поступлений, предварительно, составит 580,27 миллиона рублей.

Известны и основные характеристики бюджета на плановый период 2027 и 2028 годов. Так, доходы прогнозируются в объемах 1,005 миллиарда рублей и 502,6 миллиона рублей соответственно, расходы – в объемах 1,032 миллиарда рублей и 531,1 миллиона рублей соответственно. Таким образом, на 2027 год бюджет планируется с дефицитом в размере 27 миллионов рублей, на 2028 год – в размере 28,5 миллиона рублей. Теперь проект бюджета будет внесен на рассмотрение в Ливенский районный Совет народных депутатов.

Напомним, ранее власти представили отчет об исполнении бюджета Ливенского района за 9 месяцев 2025 года. Из него следует, что доходы составили 766,16 миллиона рублей, превысив прошлогодний показатель на 14,3 процента. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 306,93 миллиона рублей, что на 11,9 процента больше, чем было годом ранее. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы сложились в объеме 454,25 миллиона рублей, с ростом к аналогичному уровню 2024 года на 60,22 миллиона.

Расходная часть сохраняет свою социальную направленность – кассовые расходы на социально-культурную сферу составили за три прошедших квартала 550,2 миллиона рублей, или 76,5 процента от всех расходов. Задолженности по оплате труда с начислениями по состоянию на 1 октября 2025 года район не имел, говорится в отчете. Из 16 муниципальных программ финансировалось 12, на их реализацию было выделено 560,8 миллиона рублей. При исполнении бюджета в первоочередном порядке финансировались расходы по заработную плату работникам бюджетной сферы, на что было потрачено 446,89 миллиона.

Муниципальный долг района составляет 6 миллионов рублей, на его обслуживание в текущем году было израсходовано всего 997 рублей. Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты из бюджета района в этом году никому не предоставлялись, муниципальные заимствования районом в отчетном периоде не осуществлялись. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2025 года по бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджета Ливенского района, отсутствует.

