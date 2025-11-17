Случайные находки могут стоить орловцам жизни или здоровья

Информацию распространило Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области.

Ведомство призывает всех жителей нашего региона быть бдительными. Прежде всего это касается детей и их родителей, чья обязанность — контролировать безопасность сыновей и дочерей.

На днях в Московской области 10-летний мальчик получил тяжёлые травмы, подняв с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикреплённой десятирублёвой денежной купюрой. Случай произошёл в Красногорске.

Информационный центр СУ СК России по Орловской области призывает соблюдать следующие правила!

Прежде всего, необходимо запомнить, что, обнаружив незнакомый предмет, ни в коем случае нельзя трогать или перемещать его. Нельзя поднимать с земли ни деньги, ни мелкие предметы наподобие фонариков и игрушек, даже если они выглядят безобидно.

Взрывные устройства могут быть замаскированы под кошельки, сумки или пакеты, телефоны (или коробки из-под них), игрушки, подарочные упаковки, банки из-под напитков. Их могут оставлять на улице, прятать в транспорте или подъездах и других местах.

Злоумышленники могут использовать не только взрывчатку, но и опасные вещества, которые могут навредить жизни и здоровью.

Правила, которые нужно объяснить детям:

Ничего не поднимай с земли или из кустов: ни яркие игрушки, ни телефоны, ни кошельки или деньги. Любой предмет может быть опасен.

Если видишь что-то незнакомое или «интересное», не трогай руками и не пинай ногой.

Увидел подозрительный предмет — обойди его стороной: расстояние — лучшая защита!

Если что-то нашёл или увидел, нужно немедленно сообщить о находке взрослому (родителям, прохожему или полицейскому).

Не звони и не используй телефон другим образом рядом с находкой.

Правила для взрослых – что делать, если Вы обнаружили подозрительный предмет.

Не трогайте и не перемещайте его, не подпускайте к нему детей — это может быть опасно.

Опросите людей вокруг – возможно, Вы сможете быстро найти хозяина.

Если Вы нашли предмет в общественном месте или транспорте и не узнали, кто является его владельцем, сообщите о находке администратору или водителю.

Отойдите от находки как можно дальше на безопасное расстояние, позвоните по номеру 112 и дождитесь прибытия полиции.

ИА «Орелград»