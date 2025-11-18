Определен проектировщик благоустройства площади перед ДК в Мценске 

Территория в орловском райцентре может значительно измениться.

Контракт между администрацией Мценска и ООО «Современные концепции проектирования» (г. Казань) подписан на минувшей неделе. Подрядчика выбрали с помощью открытого конкурса. Всего поступило шесть заявок. СКП запросило наименьшее вознаграждение за труды – 2,999 млн рублей (при начальной цене 4,3 млн рублей). Срок исполнения контракта – 27 февраля 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Отметим, «Тургеневская площадь» – один из пяти орловских победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Площадь преображаемой территории – 0,58 Га. Предусматривается создание следующих функциональных зон: событийная, детская, сухого фонтана, пергол с качелями. В проектной документации следует предусмотреть работы по расчистке, демонтажу старых покрытий, МАФов, объектов, опор, ликвидации аварийных деревьев. Подразумевается устройство новых пешеходных дорожек в соответствии с размещением площадок и направлением основных транзитных путей, наружного освещения, обеспечение комфортных условий для маломобильных групп населения.

Напомним, Мценск также отличился в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Однако к обустройству «Набережной Лескова» в 2025 году не приступили. Ожидается проведение работ в 2026.

ИА “Орелград”