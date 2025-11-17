Суд приговорил «Орёлэнерго» к рекультивации

17.11.2025 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Филиал ПАО «Россети Центр» должен будет провести земельные работы.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Иск подала прокуратура Орловского района. Дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Орла.

Напомним, «Орёлэнерго» выполняло работы по капитальному ремонту дороги, соединяющей трассу «Калуга — Орёл» с санаторием «Дубрава»». Ведомство установило, что при этом компания повредила плодородный слой почвы на смежном земельном участке.

Суд согласился с требованиями и поручил «Орёлэнерго» провести рекультивацию земель. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

