На Орловщине МЧС сняло школьника с крюка

18.11.2025 | 10:55 Новости, Происшествия

Мальчик пробил бедро крюком, закреплённым на парте.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Инцидент произошёл в одной из школ области накануне.

В пресс-службе Управления МЧС по Орловской области рассказали, что вызов поступил в 14:20. Медики не могли снять ребёнка самостоятельно.

Сотрудники поисково-спасательной службы срезали крюк с помощью слесарного инструмента. Далее пострадавшему оказывали помощь уже в медицинском учреждении.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 12 раз (четыре раза – на ликвидацию возгораний и восемь раз – на другие происшествия).

