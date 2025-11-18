На Орловщине МЧС сняло школьника с крюка

Мальчик пробил бедро крюком, закреплённым на парте.

Инцидент произошёл в одной из школ области накануне.

В пресс-службе Управления МЧС по Орловской области рассказали, что вызов поступил в 14:20. Медики не могли снять ребёнка самостоятельно.

Сотрудники поисково-спасательной службы срезали крюк с помощью слесарного инструмента. Далее пострадавшему оказывали помощь уже в медицинском учреждении.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 12 раз (четыре раза – на ликвидацию возгораний и восемь раз – на другие происшествия).

ИА «Орелград»