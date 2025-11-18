Программу лечения сосудистых заболеваний оценила КСП

Аудиторы провели анализ расходования бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата Орловской области рассказала о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности реализации мероприятия «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями». Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области». В бюджете региона на период 2022-2024 годов на реализацию указанного мероприятия было заложено 41,269 миллиона рублей.

Однако размер фактических расходов составил 16,864 миллиона рублей – с учетом фактической потребности учреждений на основе поданных заявок, уточнили в КСП. Согласно приказу департамента здравоохранения Орловской области средства были выделены на приобретение медицинского оборудования и на укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра в Орловской областной клинической больнице и первичных сосудистых отделений, созданных на базе больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко, а также Ливенской и Мценской ЦРБ.

В числе выявленных нарушений КСП отмечает, что в 2022 году Ливенской ЦРБ была предоставлена субсидия на приобретение медицинского изделия «при отсутствии специалиста для реализации возможности использования указанного оборудования при оказании медицинской помощи». Мценской ЦРБ в 2024 году была предоставлена субсидия на закупку медицинского оборудования сверх необходимого объема, предусмотренного Стандартом оснащения медицинским оборудованием. «Результаты проверки медицинского оборудования свидетельствуют о недостатках при эксплуатации медицинского оборудования, длительного неиспользования медицинского оборудования (отдельных его функций)», – подчеркнули в КСП.

Кроме того, в проверенных учреждениях здравоохранения были вскрыты факты неисполнения отдельных процедурных требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». А именно – были выявлены нарушения при обосновании начальной максимальной цены контракта, нарушения при приемке товара и несоблюдение требований по установлению срока оплаты поставленного товара. Отдельные контракты были заключены на условиях, не соответствующих извещениям о закупке, добавили аудиторы.

ИА «Орелград»