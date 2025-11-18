Путин присвоил почётные звания орловским труженикам

18.11.2025 | 17:00 Новости, Общество

Президент России отметил двоих жителей нашей области.

Фото: kremlin.ru

Оба они — жители Ливен. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России» присвоено Юрию Тарасову и Павлу Чекану.

Президент подписал соответствующий указ накануне. Орловцев отметили «за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере сельского хозяйства».

Известно, что Юрий Тарасов работает на племенном заводе «Сергиевский» в качестве механизатора. Павел Чекан трудится в компании «ЛивныИнтерТехнология» трактористом-машинистом.

Ранее аналогичным званием поощрили ещё одного представителя Орловщины и Ливен – Людмилу Болгарцеву, сотрудницу колхоза «50 лет Октября», оператора машинного доения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU