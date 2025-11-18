Путин присвоил почётные звания орловским труженикам

Президент России отметил двоих жителей нашей области.

Оба они — жители Ливен. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России» присвоено Юрию Тарасову и Павлу Чекану.

Президент подписал соответствующий указ накануне. Орловцев отметили «за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере сельского хозяйства».

Известно, что Юрий Тарасов работает на племенном заводе «Сергиевский» в качестве механизатора. Павел Чекан трудится в компании «ЛивныИнтерТехнология» трактористом-машинистом.

Ранее аналогичным званием поощрили ещё одного представителя Орловщины и Ливен – Людмилу Болгарцеву, сотрудницу колхоза «50 лет Октября», оператора машинного доения.

