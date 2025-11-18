В Орле накрыли нелегальный алкоцех

По текущей версии, незаконное производство спиртного развернул 50-летний мужчина.

Также он занимался хранением и продажей своей продукции. Информацию сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Пока что следствие считает, что алкоцех действовал около года. Производство находилось в гаражах — в Орле, а также в посёлке Биофабрика.

Факт нарушения закона совместно выявили сотрудники Управлений МВД и ФСБ по нашему региону. Во время обысков они изъяли у орловца огромные запасы – около 530 литров чистого спирта и 650 литров готовой спиртосодержащей жидкости.

Также в гаражах нашли сотни пустых бутылок, канистры, самодельные этикетки. Общая стоимость изъятого оценивается примерно в полмиллиона рублей.

Известно, что мужчина продавал свою продукцию по стоимости от 75 до 120 рублей за бутылку. Сейчас на него завлени уголовное дело по соответствующей статье УК (171.2, часть 1).

