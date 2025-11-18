СМИ: Орловщина вернула деньги на «Поликлинику №1»

Подрядчика на масштабный проект так и не нашлось.

Такую информацию опубликовал портал «Орёлтаймс», ссылаясь на собственные источники. Речь идёт о сумме в 380 миллионов рублей. Столько федеральный бюджет выделял Орловской области на строительство нового корпуса «Поликлиники №1» на текущий год.

Проект «забуксовал» из-за отсутствия организаций, готовых взяться за его воплощение (и отвечающих требованиям). Торги проводились пять раз. Планировалось сразу заключить контракт и на разработку документации и на само строительство.

Однако все торги признали несостоявшимися. Первые и последние — из-за несоответствия поданных заявок правилам. Остальные — из-за отсутствия заявок.

ИА «Орелград»