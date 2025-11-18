Клычков прокомментировал тему новогодних затрат

Орловский глава высказался об этом во время прямого эфира в соцсетях.

Губернатор указал, что праздничное убранство оплачивается из средств, которые федеральный бюджет выделял на туристическую сферу.

«Мы получили поддержку федерального центра на развитие туристических основ. Нельзя эти деньги было потратить ни на двор, ни на больницу, никуда. В прошлом году мы подсветку на эти средства купили, в этом году – украшения», – пояснил Андрей Клычков.

Также он заявил, что с радостью покажет своим детям гигантскую Снегурочку, которую начали устанавливать у гостиницы «Салют» накануне.

«Меня всегда умиляет, что люди, которые больше всех кричат, что «ёлку не надо было», «Снегурочку не надо было», потом рядом с ними же фотографируются», – добавил губернатор.

ИА «Орелград»