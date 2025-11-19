Экономике РФ предрекли переход к сбалансированному росту

Наблюдения озвучены на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар».

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук представил оценку текущего состояния российской экономики. После бурного роста в 2023–2024 годах экономика переходит к более умеренным темпам. По мнению эксперта, «сбалансированный рост» сегодня — это около 1,5 % прироста ВВП. В III квартале 2025 года рост ВВП к предыдущему кварталу (с учетом сезонности) фактически остановился — показатель приблизился к нулю.

«Нужно понимать, что экономика — это не стометровка, а марафон, и здесь важно соизмерять свои возможности и ресурсы на длинной дистанции», – подчеркнул Виталий Сергейчук.

Динамика по секторам разнонаправленная. Растут ритейл и отрасли, ориентированные на внутренний спрос. Снижаются экспортно‑ориентированные сектора, добывающая промышленность и связанный с ними транспорт. Дополнительным фактором напряжения стала рекордно низкая безработица (около 2 %).

Высокие процентные ставки сейчас обусловлены внутренними факторами, а не внешними шоками. Ключевые причины: рост бюджетных расходов, увеличение кредитных портфелей из‑за перестройки экономики, инвестиции в переориентацию на восточные рынки. При этом консервативная бюджетная политика и ужесточение налогового режима создают предпосылки для будущего смягчения денежно‑кредитной политики, отметил Виталий Сергейчук.

Аналитики ВТБ допускают, что к концу 2026 года курс может приблизиться к 100 рублям за доллар — на фоне мер регулятора, прогнозирует снижение ставки до 13 %. Это должно стимулировать инвестиционную активность.

Суперконсервативный бюджет и налоговые изменения (в т. ч. повышение НДС в 2026 году) позволят добиться более сбалансированной структуры бюджета, снизить влияние на денежную массу и внутренние причины инфляции, создать условия для дальнейшего снижения ключевой ставки.

«Опять же рассчитываем на дальнейшее снижение ключевой ставки и более активную инвестиционную стратегию или политику наших компаний», – заключил спикер.

ИА “Орелград”