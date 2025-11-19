В Орловской области отремонтировали путь к «Ёлочке»

19.11.2025 | 12:25 ЖКХ, Закон и порядок, Новости, Образование

Для этого понадобилось вмешательство прокуратуры.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Проверку, которая вскрыла нарушения, проводила Хотынецкая межрайонная прокуратура. Оказалось, что в посёлке Звезда требует ремонта дорога по улице Алдобаева, которая ведёт к местному детскому саду «Ёлочка».

Она «содержалась ненадлежащим образом». В частности, в верхнем слое дорожного покрытия имелись разрушения и выбоины.

Прокуратура внесла представление главе администрации Хотынецкого района. Чиновник отреагировал на сигнал.

В настоящее время нарушения устранены. Дорога приведена в нормативное состояние.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU