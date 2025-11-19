В Орловской области отремонтировали путь к «Ёлочке»

Для этого понадобилось вмешательство прокуратуры.

Проверку, которая вскрыла нарушения, проводила Хотынецкая межрайонная прокуратура. Оказалось, что в посёлке Звезда требует ремонта дорога по улице Алдобаева, которая ведёт к местному детскому саду «Ёлочка».

Она «содержалась ненадлежащим образом». В частности, в верхнем слое дорожного покрытия имелись разрушения и выбоины.

Прокуратура внесла представление главе администрации Хотынецкого района. Чиновник отреагировал на сигнал.

В настоящее время нарушения устранены. Дорога приведена в нормативное состояние.

ИА «Орелград»